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Toprağa verildi

Antalya'da ağabeyinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Sorgun ilçesine getirilerek, toprağa verildi.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:07
Toprağa verildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi tarafından ormanlık alanda bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi, memleketi Sorgun ilçesinde defnedildi. Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güzelyurt Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Seyit Taha Y'nin naaşı, buradaki mezarlıkta toprağa verildi.
OLAY: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki Sinan Y, 5 Ağustos'ta polis merkezine giderek, 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu. 

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Toprağa Verildi
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