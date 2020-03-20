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Toprağa verildi

AVUSTURYA’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Şefaatli ilçesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki Yonca Akyol, tedavi gördüğü hastanede virüs kapması sonucunda vefat etmesinin ardından, toprağa verildi.

20 Mart 2020 Cuma 03:22
Toprağa verildi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, rahatsızlığı bulunan ve virüs nedeniyle yaşamını yitiren Yonca Akyol’un baba Mustafa Akyol ile görüşerek, taziyelerini ilettiğini aktardı. Avusturya’da ilk defa bir Türk’ün korona virüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti. Baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına korona virüs teşhisi konulduğunu, geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı. Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti” dedi. Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti. Yonca Akyol, Avusturya’da toprağa verildi

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Toprağa Verildi
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