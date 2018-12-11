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Topluluk ilk çalışmasını yaptı

YOZGAT Belediyesi bünyesinde oluşturulmaya çalışılan Müzik Topluluğu, sanatçı Mustafa Koç şefliğinde ilk çalışmasını yaptı.

Topluluk ilk çalışmasını yaptı

YOZGAT Belediyesi bünyesinde oluşturulmaya çalışılan Müzik Topluluğu, sanatçı Mustafa Koç şefliğinde ilk çalışmasını yaptı.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Topluluk ilk çalışmasını yaptı

Koro çalışmalarının her hafta Pazar günü Kent Park Bilal Şahin Kültür Merkezinde yapılacağı kaydedildi. Şef Mustafa Koç, görevleri nedeniyle Yozgat’a gelen vatandaşların ve yakınlarının da oluşum içerisinde yer aldığını, bunun da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Mustafa Koç Sanat Merkezi kemancıları ile yerel saz sanatçılarının da destek verdiği çalışmalar sonunda oluşturulacak koro, Yozgat ile birlikte farklı şehirlerde düzenlenecek etkinliklere katılıp, konserler verecek. 

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