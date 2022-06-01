Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Topluluk göz doldurdu

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu, üniversite öğrencilerine yönelik yapmış olduğu etkinlikler göz doldurdu.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:31
Topluluk göz doldurdu

Yapmış oldukları etkinliklere bir yenisi daha ekleyen topluluk 4 gün süren ‘Adım Adım Kariyer Basamakları’ seminerini gerçekleştirdi. Genç Girişimçiler Topluluğu ile İŞKUR İş Kulübü Birimi ile ortaklaşa düzenlenen eğitim öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.  İş ve Meslek Danışmanı Abdullah Abdulkadir Karaduman tarafından verilen eğitimde; kariyer planlama ve kişisel farkındalık, CV hazırlama, iletişim ve beden dili, mülakat teknikleri ve ilişkili konular ele alındı. 
Nitelikli bir eğitim geçmişine sahip olmanın önemine ve meslek hayatındaki değerine yönelik düşüncelerini paylaşan Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, üniversiteyi bitiren bir kişinin hangi meslek alanında olursa olsun bir yetkinliğinin olması yanında spor, sanat ve müzik gibi alanlarda da sahip olacağı farklılıkları ile diğer meslektaşlarından ayır edici özgün yanları olmasının tercih edilebilirliğini artıracağına değindi. Böyükata düzenlenen etkinliğinin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak katılanları kutladı, düzenlenmesinde emek veren Tuğba Akbıyık ve Hakan Akbaşı tebrik etti ve gönüllü eğitmenlik yapan Abdullah Abdulkadir Karaduman’a teşekkür etti. 
Eğitim sonunda katılımcılara İŞKUR onaylı Katılım Belgesi verildi.
Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Topluluk Göz Doldurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadim Oyunlar Şenliği
Kadim Oyunlar Şenliği
300 milyonluk ihale
300 milyonluk ihale
Yeni bir görünüm
Yeni bir görünüm
Projeler konuşuldu
Projeler konuşuldu
Çalışanlarla çay saati
Çalışanlarla çay saati
Glütensiz tarhana
Glütensiz tarhana
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim