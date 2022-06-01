Topluluk göz doldurdu

Yapmış oldukları etkinliklere bir yenisi daha ekleyen topluluk 4 gün süren ‘Adım Adım Kariyer Basamakları’ seminerini gerçekleştirdi. Genç Girişimçiler Topluluğu ile İŞKUR İş Kulübü Birimi ile ortaklaşa düzenlenen eğitim öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. İş ve Meslek Danışmanı Abdullah Abdulkadir Karaduman tarafından verilen eğitimde; kariyer planlama ve kişisel farkındalık, CV hazırlama, iletişim ve beden dili, mülakat teknikleri ve ilişkili konular ele alındı.

Nitelikli bir eğitim geçmişine sahip olmanın önemine ve meslek hayatındaki değerine yönelik düşüncelerini paylaşan Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata, üniversiteyi bitiren bir kişinin hangi meslek alanında olursa olsun bir yetkinliğinin olması yanında spor, sanat ve müzik gibi alanlarda da sahip olacağı farklılıkları ile diğer meslektaşlarından ayır edici özgün yanları olmasının tercih edilebilirliğini artıracağına değindi. Böyükata düzenlenen etkinliğinin çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak katılanları kutladı, düzenlenmesinde emek veren Tuğba Akbıyık ve Hakan Akbaşı tebrik etti ve gönüllü eğitmenlik yapan Abdullah Abdulkadir Karaduman’a teşekkür etti.

Eğitim sonunda katılımcılara İŞKUR onaylı Katılım Belgesi verildi.

Haber Merkezi

