Toplulaştırmaya devam

Mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlamak amacıyla yürütülen dağınık, çok parçalı, tarımsal altyapısı eksik olan parsellerin arazi toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden düzenlenmesi, kullanılmayan alanların tarıma kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

2018 yılından itibaren toplulaştırma çalışmalarını yürütmekle yetkili kılınan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alanda çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılı sonu itibari ile yaklaşık 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlandı, kalan alanlarda ise toplulaştırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlandığı, diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 oranında azaldığı kaydedildi. Arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğü, tarım teknikleri, sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığına dikkat çekilerek, parsel sayısının azalıp, parsel büyüklüğünün ise arttığı belirtildi. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafelerin toplulaştırma ile azaltılarak, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıpların da azaldığı, yakıt tasarrufunun sağlanıp, zirai mücadele ve gübrelemenin kolaylaştığı belirtildi, ‘’Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır’’ denildi.

YOZGAT’TA TOPLULAŞTIRMA

Yozgat’ta geçtiğimiz yıl uygulanan üç projede toplam 49 bin 380 hektar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütüldü. Bu kapsamda 38 bin 710 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak, tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 10 bin 670 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiği açıklandı. Yozgat ile birlikte Kayseri, Kırşehir illerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürütülen 8 proje dâhilinde 61 bin 474 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2021 yılı sonuna kadar 100 bin 470 hektar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının bitirilmesi planlandı.