TOPLULAŞTIRMAYA DEVAM

Yozgat Aydıncık ilçesinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında 14 köyde 10 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. DSİ Bölge Müdürlüğü teknik elemanlarınca yerinde yapılan incelemede, Reglaj ve figüre serim işlemlerinin kontrolleri yapıldı. Proje kapsamında bulunan 14 köyün tamamında tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Arazi Toplulaştırması ile birlikte uygulanan tarla içi drenaj, tarla içi yol ve tahliye ile toprak ıslahı gibi çalışmaları da yapılıyor. Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı, dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenmesiyle, daha az zaman, işgücü, sermaye kullanımı sağlandığı, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanılarak, tarımsal üretimin, tarım işletmelerinin verimliliğinin artırılarak, kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiği bildirildi. Yapılan açıklamada, ‘’Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların, yolların planlanması, uygulaması, parsel sınırlarına bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırlarından geçirilmektedir. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğundan kanal boyları gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde, parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır’’ denildi.