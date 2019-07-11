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Toplulaştırma çalışması

AYDINCIK Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında 14 köyde 10 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

Toplulaştırma çalışması

AYDINCIK Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi geliştirme hizmetleri projesi kapsamında 14 köyde 10 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Toplulaştırma çalışması

Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Arazi Toplulaştırma ve TIGH Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca çalışmaları yerinde incelendi. Ağaç söküm, sınır düzeltme, kazı dolgu, taş toplama ve figüre serim işlemlerinin kontrolleri teknik ekip tarafından yapıldı. Proje kapsamında 10 köyün tescil işlemleri tamamlandığı, kalan 4 köyün tescil işlemlerinin de 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı bildirildi. 

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