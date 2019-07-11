Toplulaştırma çalışması

Devlet Su İşleri Bölge Müdür Yardımcısı Seçkin Özkan, Arazi Toplulaştırma ve TIGH Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca çalışmaları yerinde incelendi. Ağaç söküm, sınır düzeltme, kazı dolgu, taş toplama ve figüre serim işlemlerinin kontrolleri teknik ekip tarafından yapıldı. Proje kapsamında 10 köyün tescil işlemleri tamamlandığı, kalan 4 köyün tescil işlemlerinin de 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesinin planlandığı bildirildi.