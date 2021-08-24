Topluca iftar yapıldı

Bozhöyük Köyündeki iftara Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan da katıldı. Kaymakam Yağan, birlik ve beraberlik mesajları verdi, Muharrem ayının faziletlerinin çok olduğunun bilindiğini söyledi. Yağan, ‘’Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa bu ay içinde tutulan orucun faziletini bizlere haber vermiştir. Aşure günü aynı zamanda hatırladıkça yüreklerimizi dağlayan büyük bir hüznün Kerbela hadisesinin de yaşandığı bir gündür. Yeni Kerbela’ lar yaşamamak için, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak, hakkın yanında hakikatin yanında olmak, fitne zamanlarında basiretle ve ferasetle hakikati görebilmek, tıpkı Hz. Hüseyin gibi zulme ve haksızlığa karşı çıkmaktır. Bu vesileyle Seyidi Şüheda Hz. Hüseyin efendimiz başta olmak üzere mukaddesat uğruna canını feda eden bütün Şehitlerimize Cenabı Haktan rahmet diliyorum” dedi.