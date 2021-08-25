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Toplu Sözleşmeye tepki

Kamu çalışanlarını ilgilendiren toplu iş görüşmelerini ‘Sözde’ olarak değerlendiren Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Yozgat İl Temsilcisi Sedat Tuygun, sözleşmenin ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmediğini ileri sürdü.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:20
Toplu Sözleşmeye tepki

Tuygun yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, kamu emekçilerine ve emeklilerine 2021 yılı 6. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2022’de yüzde 5+7, 2023’de ise yüzde 8+6 ve enflasyon farkı teklif edilmesini şiddetle reddediyoruz. Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işsizlik ve pahalılık koşullarının mutfakları kavurduğu ülkemizde, doğal gaza, elektriğe, benzine, gıda maddelerine, ulaşıma vs. fahiş oranlarda zam yapılırken, Türk Lirası Dolar ve Euro karşısında erirken, yurttaşların alım gücü günden güne azalırken AKP hükümeti,  kamu emekçilerine reva gördüğü bu zam oranlarıyla alay etmiştir’’ dedi. Tuygun, hükümetin, kamu emekçilerine bir bütün olarak tüm yurttaşlara karşı bu kadar pervasız olmasının nedeninin Memur-Sen’in ve Kamu-Sen’in tavrından kaynaklandığını kaydetti. ‘’Memur-Sen her sözleşmede olduğu gibi bugün de kamu emekçilerini, Sözde Toplu Sözleşme masasında satmış ve memurun değil AKP’nin çıkarlarını gözetmiştir’’ diyen Tuygur, ‘’AKP'nin memur sendikası Memur-Sen, kamu emekçilerine kendi tekliflerinin yarısını dahi etmeyen zam teklifini kabul etmiştir. Ancak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ‘kazanımlar sağladık’ aldatmacası ile emekçilerin gözleri önünde ‘satış sözleşmesini’ imzalamıştır. Kamu emekçilerine dayatılan bu Sözde Toplu Sözleşme düzeni tam bir kurmaca ve aldatmacadır.  Bu sistem Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı, çağdaş normlardan uzaktır’’ diye konuştu. Tuygun, grev hakkı olmadan oturulan sözde ‘Toplu İş Sözleşme’ masasının bu yıl orta oyunundan da öteye geçip, tam bir sirk çadırına dönüştüğünü bildirdi. Tuygun, ‘’AKP iktidarı ile yandaş konfederasyon arasında yapılan Sözde Toplu Sözleşmede tüm kamu emekçileri geçmişte olduğu gibi bugün de enflasyonun altında ezdirilmekle kalmadı, yüzdelik dilimlerle ücretli kölelik koşulları dayatıldı. Kendinden olmayan sendikaları ve kamu emekçilerini yok sayan anlayışın karşısında olmaya devam edeceğiz ve Sözde Toplu Sözleşme masasını tanımayacağımızı belirtiyoruz. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; AKP hükümetinin ve yandaş konfederasyonun yüzdelik zam aldatmacasının ve Sözde Toplu Sözleşme anlaşmasının sonlandırmasını; TİS’i ekonomik krize, enflasyona, büyüme rakamlarına ve gerçekçi ülke koşullarına göre belirlenmesini istiyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir ücret ancak ve ancak grevli toplu sözleşme hakkı ile sağlanabilir. Bu hakkın elde edilmesi için tek gerçekçi seçenek; emek, eylem ve direniş çizgisidir’’ ifadelerini kullandı.

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Toplu Sözleşmeye Tepki
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