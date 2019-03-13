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Toplu sözleşmelerde mutlu son

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçen, belediyelerin kamu iştirak şirketlerinde çalışanlarla ilgili toplu iş sözleşmelerinin imzalandığını söyledi.

Toplu sözleşmelerde mutlu son

YOZGAT Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçen, belediyelerin kamu iştirak şirketlerinde çalışanlarla ilgili toplu iş sözleşmelerinin imzalandığını söyledi.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Toplu sözleşmelerde mutlu son

Zararsız, Yozgat, Akdağmadeni, Sarıkaya, Şefaatli, Aydıncık, Kadışehri, Çiğdemli, Baydiğin Belediyesi Personel Şirketlerinde çalışan toplam bin 372 sendika üyesi işçinin bu sözleşmeden yararlandığını kaydetti.  Zararsız, Sorgun Belediyesi İşgem Personel Şirketinde çalışan 220 sendika üyesi işçi ile ilgili toplu iş görüşmelerinin devam ettiği, Çekerek, Çiçekdağı, Gülşehri, Saraykent, Yeniyer, Yamaçlı, Ovakent Belediyelerinde çalışan 150 emekçinin toplu iş sözleşmesi yetkileri için müracaat ettiklerini, yetkinin verilmesi durumunda bunlarla ilgili sözleşmelerin de imzalanacağını anlattı.  Zararsız, ‘Hak-İş Konfederasyonu olarak, Belediye İştirak Şirketlerinde ve Kamuda Sürekli İşçi Kadrosunda çalışan işçilerimizin ücretlerine enflasyon farkının yansıtılması için mücadelemiz devam etmektedir. Enflasyon farkının emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yansıtılması için Türkiye genelinde 350 bin, Yozgat genelinde 5 bin imza toplandı. Hak-iş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan’a taşerondan kadroya geçen işçiler adına vermiş olduğu mücadele için teşekkür ediyorum’’ dedi.
Ferman Zararsız, taşeron şirketlere ödenen farkın işçilere ödenmesini istediklerini de vurgulayarak, ‘’Taşeron şirkette iken işverenin ödediği yüzde 18 KDV şimdi yüzde bir ödeniyor. Belediyeler ortalama 600 lira kişi başı kar ediyor. İmzalanan toplu iş sözleşmeler ile kimi belediyeden 600 lira, kimi belediyeden 300 lira zam aldık. Ama bazı belediyeler bunu işçimize vermek istemiyorlar’’ diye konuştu.

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