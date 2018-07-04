Toplu sözleşme tamam

Toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı birinci yıl birinci altı ay üyelerin taban yevmiyelerine yüzde 5 zam ve devlet memurları ücretlerine gelen zam oranının uygulanacağı, ikinci altı ayda da devlet memurları ücretlerine gelen zam oranının uygulanacağı ifade edildi. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Toplu iş sözleşmesinin 2. yılı ve 3. yılında Devlet Memurları ücretlerine gelen zam oranı uygulanacak. Sosyal haklara yüzde 10 ile yüzde 15 zam yapılmıştır. Toplu iş Sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen başta Şefaatli Belediye Başkanımız Zeki Bozkurt, Şefaatli Belediyesi Mali İşler Müdürü Ünal Yıldız, İşyeri Sendika Temsilcimiz Zafer Akdoğan beye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.