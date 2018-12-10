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Toplu sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi, Aydıncık Belediyesi arasında 26 işçiyi kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, düzenlenen törenle hazırlanan sözleşme imzalandı.

Toplu sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi, Aydıncık Belediyesi arasında 26 işçiyi kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, düzenlenen törenle hazırlanan sözleşme imzalandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Toplu sözleşme sevinci

1,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesine Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ile Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak imza attı. Zararsız, ‘’İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Aydıncık Belediyesinde asgari ücretle çalışan üyelerimizin ücretleri sosyal haklar hariç 2 bin100 -2 bin 150 liraya yükseltildi. Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç 450 lira ile 500 lira arasında net zam yapıldı. Sendikamız üyesi işçilerin günlük ücretlerine her altı ayda yüz 4 zam yapılacaktır. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanmasında başta Aydıncık Belediye Başkanı Sayın Ahmet Koçak olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz’’ dedi. 

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