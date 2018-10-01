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Toplu sözleşme sevinci

SARIKAYA Belediyesi’nde çalışan 140 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Toplu sözleşme sevinci

SARIKAYA Belediyesi’nde çalışan 140 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
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Toplu sözleşme sevinci

Hizmet İş Sendikası ile Sarıkaya Belediyesi arasında, taşerondan kadroya geçen işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Tarafların mutabakata vardığı sözleşmeye işveren adına Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, işçiler adına da Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza attı. İmza törenine çalışanlarda katıldı. Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel, ‘’Ekonomik sıkıntılara ve enflasyona çalışanlarımızı ezdirmeyeceğiz.140 işçimizi sendikal haklarına kavuşturup, maaşlarında ve ikramiyelerinde artış yaptık. Çünkü biz sarsılmaz ve yıkılmaz büyük bir aileyiz’’ dedi.

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