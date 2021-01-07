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Toplu sözleşme sevinci

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Aydıncık ilçesinin Baydiğin Belde Belediyesi arasındaki toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:26
Toplu sözleşme sevinci

Sözleşmeye işveren olarak Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, işçiler adına ise Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza attı. Baydiğin Belediyesi Personel Limited Şirketi’nde çalışan işçileri kapsayan 3 yıl süreli sözleşme ile sosyal haklar hariç, birinci yıl yüzde 25, ikinci yıl yüzde 15, üçüncü yıl yüzde 17 zam yapıldı. Sosyal haklara ise yüzde 30 oranında zam yapılması uygun bulundu. Baydiğin Belediye Başkanı Osman Uslu, ‘’Belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışanlarımıza en yüksek ücret zammını yapmak için elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki daha fazlasını vereyim ama belediyemizin imkânları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik ve ödeyeceğiz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dilerim’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Baydiğin belediye başkanımıza şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim. Baydiğin Belediye Başkanımız, imzaladığımız toplu iş sözleşmelerde işçinin alın teri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmadı. Belediyenin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimizin ücretlerine gereken zammı yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Baydiğin belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. 

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Toplu Sözleşme Sevinci
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