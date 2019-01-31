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Toplu sözleşme imzalandı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Umutlu Beldesi’nde belediye çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Toplu sözleşme imzalandı

AKDAĞMADENİ ilçesinin Umutlu Beldesi’nde belediye çalışanlarını kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Toplu sözleşme imzalandı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Umutlu Belediyesi arasındaki toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, protokol hazırlandı. Protokole işçiler adına Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, işveren kurum adına da Umutlu Belediye Başkanı Hidayet Karabulut imza attı. Sendika Başkanı Ferman Zararsız, toplu iş sözleşmesinin üç yılı kapsadığını belirterek, ‘’Toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal haklar hariç, işçilerin taban ücretlerine birinci yıl birinci 6 ay yüzde 32 zam yapıldı. Her 6 ayda bir yüzde 6 oranında zam uygulanacak. Toplu-İş sözleşmesinin imzalanmasında, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Umutlu Belediye Başkanı Hidayet Karabulut’ a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Umutlu belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

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