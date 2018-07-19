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Toplu sözleşme imzalandı

HİZMET-İş Sendikası ile Saraykent ilçesinin Ozan Beldesi Belediye Başkanlığı arasında devam eden toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan toplu sözleşme metni törenle imzalandı.

Toplu sözleşme imzalandı

HİZMET-İş Sendikası ile Saraykent ilçesinin Ozan Beldesi Belediye Başkanlığı arasında devam eden toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanan toplu sözleşme metni törenle imzalandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 07:00
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Toplu sözleşme imzalandı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesiyle ücret zammının, sosyal haklar hariç, taban yevmiyelerinin 120 liradan 135 liraya yükseldiğini söyledi. Zararsız, ‘’Sendikamız üyesi işçilerin ücretlerine her yıl birinci 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 5 oranında zam yapılacak. Her ay maaşla birlikte ödenmek üzere giyim yardımı net 415 lira, dini bayramlar öncesinde net 250 lira bayram harçlığı ödenecek. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile sendikamız üyesi işçiler 4 lira maaş alacaklar. Toplu- iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, çalışanların alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödeyen Ozan Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Cansever beye sendikamız, şahsım ve tüm çalışanlar adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi, sendikamıza, belediyemize ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

Ozan Belediye Başkanı Mustafa Cansever de, “İmkanlarımız doğrultusunda çalışanlarımıza, alın teri ve emeklerinin karşılığı olarak en iyi ücreti vermek için çaba gösteriyoruz. Çalışanlarımız daha fazlasını hak ediyorlar. Biz bir aileyiz, elimizden geldiği, imkanlarımızın yetiği kadar hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik, alın teri ve emeklerinin karşılığını günüde ödedik, ödemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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