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Toplu sözleşme imzalandı

SORGUN İlçesinin Dedefakılı Beldesi Belediye Başkanlığında çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanıp, hazırlanan 3 yılı kapsayan sözleşme imzalandı.

Toplu sözleşme imzalandı

SORGUN İlçesinin Dedefakılı Beldesi Belediye Başkanlığında çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanıp, hazırlanan 3 yılı kapsayan sözleşme imzalandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Toplu sözleşme imzalandı

Sözleşmeye işveren sıfatıyla Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Çoşkun, işçiler adına ise Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza koydu. 3 yılı kapsayan toplu sözleşme kapsamında işçilerin taban yevmiyelerini 106 liradan 115 liraya yükseldi. Sosyal haklar hariç işçilerin maaşlarına birinci yıl birinci altı ay için yüzde 10, her altı ayda yüzde 7 zam uygulanacak. İşçilerin ikramiyeleri 10 yevmiye yükseltildi.

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