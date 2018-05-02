Toplu sözleşme imzalandı

Sözleşmeye işveren sıfatıyla Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Çoşkun, işçiler adına ise Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız imza koydu. 3 yılı kapsayan toplu sözleşme kapsamında işçilerin taban yevmiyelerini 106 liradan 115 liraya yükseldi. Sosyal haklar hariç işçilerin maaşlarına birinci yıl birinci altı ay için yüzde 10, her altı ayda yüzde 7 zam uygulanacak. İşçilerin ikramiyeleri 10 yevmiye yükseltildi.