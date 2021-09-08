Toplu Sözleşme imzalandı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediye çalışanlarının ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik başlatılan toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan sözleşme imzalandı.

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Sarıkaya Belediyesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan sözleşmenin iki yıl süreli olduğu açıklandı. İmzalanan sözleşme ile çalışanların ücretlerine her yıl için ayrı ayrı yüzde 16 oranında zam öngörüldü, yapılan sözleşme çalışanların yüzünü güldürdü. Sarıkaya Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri Sendika Temsilcisi Alaattin Demir katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile kadrolu çalışanların ücretlerine sosyal haklar hariç birinci yıl yüzde 16 ikinci yıl yüzde 16 zam yapıldı. Sosyal haklar ise yüzde 50 ile yüzde 70 oranında artırıldı. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Sayın belediye başkanımızla defalarca toplu iş sözleşmesi imzaladık. Ne mutlu ki emekçi kardeşlerimize, işçinin alın teri ve emeğini üzerinde pazarlık yapmayan bir belediye başkanları var. Biz emekçilere düşen aldığımız her kuruşu helal ettirmek, toplu iş sözleşmesinde emeği geçen başta Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel’e, İşyeri sendika temsilcimiz Alaattin Demir’e şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. İmzalanan tolu iş sözleşmesi sendikamıza, Sarıkaya belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Açıkel de, ‘’Emekçileri hiçbir zaman mağdur etmedik. İmkânlarımız dâhilinde en yüksek ücret zammını yapmak için dün olduğu gibi bugünde elimizden gelenin en iyisini yaptık. Birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum’’ diye konuştu.