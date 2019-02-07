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Toplu Sözleşme

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Aydıncık ilçesinin Baydiğin Beldesi Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

Toplu Sözleşme

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Aydıncık ilçesinin Baydiğin Beldesi Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Toplu Sözleşme

Hazırlanan 1,5 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sendika Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Toplu iş sözleşmesi sosyal haklar hariç işçilerin taban ücretlerine birinci yıl birinci altı ay yüzde 10 zam yapıldı. Her altı ayda bir yüzde 4 zam uygulanacak. İşçilerimize yılda 40 yevmiye tutarında ikramiye ödenecek. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen işçinin alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen, çalışanların her zaman yanında olan Baydiğin Belediye Başkanımız Osman Uslu’ya, sendikamız, şahsım ve tüm çalışanlar adına teşekkür ederim’’ dedi.

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