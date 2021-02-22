Dedefakılı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş görüşmelerinin ardından hazırlanan sözleşme imzalandı. Üç yılı kapsayan toplu sözleşme ile ücret zammı sosyal haklar hariç, birinci yıl için yüzde 11.2 oranında zam yapılırken ikinci yıl yüzde 11.3, üçüncü yıl da yüzde 11 zam uygun görüldü. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Dedefakılı Belediye Başkanı Haydar Coşgun'a şahım, yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi, sendikamıza, Dedefakılı belediyesine ve emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.