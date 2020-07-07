Toplu sözleşme

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Kırşehir’in Çiçekdağı ilçe Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlandı. Hizmet-İş Sendikası ile Çiçekdağı Belediyesi personel şirketi arasında 64 işçiyi kapsan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

Çiçekdağı belediyesinde yapılan imza törenine, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve 64 işçinin tamamı katıldı.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ‘’Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar, Çiçekdağı ilçemiz için gece gündüz demeden çalışmaktayız. Yeni projeler ile Çiçekdağı İlçemizi büyütüp geliştirmek için elimizden geleni yapmaktayız. Belediyemizde en büyük hedeflerimizden biriside istihdamı artırmaktır. Bu hizmetleri de çalışanlarımızla başaracağız. Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik. Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz. Belediyemizin imkânları doğrultusunda toplu iş sözleşmenizi imzaladık. Ama hayata geçireceğimiz projelerle birlikte istihdamı artırmakla beraber, sendika ile en kısa sürede yapacağımız ek protokol ile ücretlerinizi en üst seviye getireceğimizin çalışanlarımıza sözünü şimdiden veriyorum’’ dedi.

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Çiçekdağı Belediyesi Limited Şirketi arasında 64 işçiyi kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşme ile ücret zammının sosyal haklar hariç birinci yıl birinci 6 ay taban yevmiyelere yüzde 10 zam yapıldığını söyledi. Zararsız, ikinci 6 ay ve daha sonraki her dönem için yüzde 5 artışın öngörüldüğünü bildirdi. Zararsız, ‘’Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, başta alın teri ve emeğin karşılığını zamanında ödeyen Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’na, Şirket Müdürü Necdat Şahin’e, toplu iş sözleşmesi imza törenimize katılan belediye meclis üyelerine, daire müdürlerine şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Çiçekdağı belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.