Toplantıyı değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ve AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’in katılımı ile başından sonuna Yozgat’ın konuşulduğu toplantı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Yozgat’a yapılan yatırımları, devam eden ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları değerlendirdik. Güzel bir toplantı oldu, masada görüşülen konular, bakanlar ile irtibata geçilerek orada çözüme kavuşturduğumuz konular oldu. Güzel bir toplantıydı, o toplantıyı her ay devam ettirerek bundan sonraki süreçte de Yozgat’a daha iyi hizmet etme adına adımlar atacağız’’ dedi.

FRANSA GEZİSİNİ DE

DEĞERLENDİRDİ

AK Parti Genel Merkezi tarafından Fransa’ya gönderilen Belediye Başkanı Köse, Fransa gezisini de değerlendirdi. Köse, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Merkezimiz tarafından biz görevlendirildik. Sadece ben değil değişik illerden milletvekili arkadaşlarımız da vardı. Kendi hemşehrilerimizin bulunduğu bölgede vatandaşlarımız ile hem hal olduk. Bir sıkıntıları, dertleri var mı? Konsolosluk ile bağları nasıl, bizden bir talepleri var mı diye bir ön araştırma yaptık. Memleket hasreti çekiyorlar, memleketten de birileri geldiği zaman da bağırlarına basıyorlar’’ dedi.