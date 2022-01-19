Toplantılara devam

KOSGEB İdaresi Başkanlığınca uygulanmaya başlanan; İmalat sektörü, Ticaret ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı bilgilendirme toplantısı Sarıkaya’da yapıldı. KOSGEB Yozgat Müdürlüğü ile Sarıkaya Esnaf Odası işbirliğinde Sarı Zeybek Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısına; Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sarıkaya Esnaf Odası Başkanı Necati Polat, KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık ve işletme temsilcileri katıldı. Toplantıda KOSGEB Yozgat Müdürü Mustafa Işık tarafından Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu. Işık, “Program kapsamında İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki İşletmelere, Üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin, 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. MKİ Hızlı Destek Programı kapsamında Mikro Ölçekli İşletmeler 2 kişi, Küçük Ölçekli İşletmeler de 5 kişi istihdam edebileceklerdir” dedi.