Toplantı Yozgat’ta yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 8 ilden oluşan KOP bölgesinde faaliyet gösteren MEVKA, AHİLER ve ORAN Kalkınma Ajansının bir araya geldiği ikinci istişare toplantısı Yozgat’ta gerçekleştirildi. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, yatırımların hizmet alanındaki bölgelerde en ücra alanlara kadar katma değeri yüksek ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan istişare toplantılarının ikincisi ORAN Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Yozgat’ta düzenlendi. Görev alanı Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya ve Karaman illerinde faaliyet yürüten Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde faaliyet yürüten Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Genel Sekreteri Bekir Varol, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOP İdaresi uzman personelinin katıldığı ikinci istişare toplantısında ‘Kırsal Kalkınma’, ‘Kooperatifçilik’ ve ‘Beşeri Sermayenin Güçlendirilmesi’ başlıklarında tecrübe paylaşımı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları arasında gerçekleştirilen istişare toplantılarının hizmet götürülen bölgelerde daha sürdürülebilir ve hedef odaklı projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir tecrübe paylaşımını beraberinde getirdiğini söyledi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bölgede yürüttükleri faaliyetlerde öncelikli olarak Toprak ve Su Kaynaklarının korunması ve Kırsal Kalkınmayı kendilerine odak noktası aldıklarını ifade eden KOP İdaresi Başkanı Şahin, “Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve beşerî kapasitesi ile birlikte topyekûn kalkınmasıyla alakalı ortaya konan kalkınma planlarındaki öncelikler içerisinde Kırsal Kalkınmada yer alıyor. Bu planlar hazırlanırken gerek Avrupa Birliği Uyum Yasaları gerek Birleşmiş Milletler gerekse Dünya Bankasının ortaya koymuş olduğunu bazı projeksiyonlar çerçevesinde ülkemizde de topyekûn kalkınmayla alakalı alanlar belirleniyor. İşte bu alanlarla birlikte kırsal kalkınmayı beraber ele almak durumundayız. Şehirlerin, bölge insanlarının birbirleriyle barışık bir şekilde yaşayabilmeleri için toplumsal refahın oluşması gerekiyor. Kırsal kalkınma, yaşam ve çevre şartlarının uygun olmadığı bölgeler olarak tanımlanıyor. İdareler ve Ajanslar olarak yapmamız gereken kırsalın tanımında yer alan yaşam şartlarını artıracak, gelir seviyelerini yükseltecek ve sürdürülebilirliği önceleyen çalışmaları eş zamanlı olarak yaparak kent merkezlerindeki insanlarla ücra kesimlerde yaşayan insanlarımızın, yaşamsal koşullar nedeniyle mahrumiyet diye adlandırabileceğimiz alanlardaki sosyal ekonomik ayrılıklarını en aza indirmeye kararlıyız. Bunu yaparken, sadece maddi imkanları iyileştirmek yeterli gelmemektedir. Bunun yanında beşerî sermayenin de başlı başına ele alınması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. Açılış konuşmaların ardından KOP İdaresi ile Kalkınma Ajansları arasındaki işbirliği alanları ve bu alanlarda birbirini tamamlayabilecek proje çalışmaları hakkında sonuç odaklı programlar ve mekânsal işbirlikleri istişare edildi.