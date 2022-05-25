Toplantı yapıldı

Okullarda öğrenim gören 8’inci ve 12’nci sınıflara yönelik oluşturulan LGS ve YKS Deneme Sınavı ve Rehberlik Grubu ile dönem sonu değerlendirme toplantısı yapan Aksoy toplantıda; bir yıl boyunca yapılan ilçe geneli denemelere ait sonuçlar, merkezi sınavlar öncesi yapılması gereken son çalışmalar ile 7’nci ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik faaliyetler hakkında değerlemelerde bulundu. Toplantıda değerlendirilen konular ile ilgili kararlar alan Aksoy, “Yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerimize rehberlik yapan ve başarılı olmaları için birebir takip eden başta okul idarecilerimiz olmak üzere okul temsilcisi öğretmenlerimize çok teşekkür ederim” dedi. •Haber Merkezi•