Toplantı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklere yönelik konular ele alındı.
29 Nisan 2022 Cuma 00:32
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklere yönelik konular ele alındı.