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Toplantı yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplantı düzenlendi.

29 Nisan 2022 Cuma 00:32
Toplantı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Bora başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklere yönelik konular ele alındı.

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