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Toplantı yapıldı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, iki ayrı toplantıya başkanlık etti.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:01
Toplantı yapıldı

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirmenin ardından, yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Vali Polat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısına da başkanlık yaptı. Vali Polat, ‘’Kurumlarımızın kapısı vatandaşlarımıza sonuna kadar açık. Yardıma muhtaç tüm vatandaşlarımıza elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Toplantı Yapıldı
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