Toplantı gerçekleştirildi

Ankara belediye başkanları, TBB meclis üyeleri ve TBB Başkanı Fatma Şahin’in katılım sağladığı toplantıda Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’de yer aldı.

Başarılı olmak için hizmetin gerekli olmasına karşın tek başına yeterli olmadığına vurgu yapan Adalet Bakanı Bozdağ, “Çünkü nice örneklerini biliyoruz ki nice büyük projeleri hayata geçirmiş, ilinin ilçesinin bunlar çözülmez sorunlar dediği sorunları çözmüş pek çok adım atmış başkanlarımız daha girdikleri ilk seçimde seçimi maalesef kazanamadılar. Demek ki çok büyük projeler hayata geçirmek tek başına seçim kazanmayı bize gerektirmiyor. Onun yanında bizim yeterli olan başarıyı taçlandıracak diğer adımları da ihtiyaç olduğunu ifade etmek isterim. Bir belediye başkanı ve siyasetçi için en büyük proje, kendini seçen insanların gönlünü kazanabilme projesidir. Onların gönlüne girebilme projesidir” dedi.

İHA

