Toplantı düzenlendi

Protokol kapsamında Yozgat Müftülüğü tarafından seminer düzenlendi. Başkanlık personelini izci lideri olarak eğitmek, çocuk ve gençlere yönelik izcilik kampları konularında farkındalık kazandırmak amacıyla İzcilik İş Birliği Protokolü kapsamında DİB-TİF İzci Sorumlusu Karaman Başyayla ve İlçe Müftüsü Hüseyin Ankaralı tarafından personele yönelik ‘DİB-TİF İzcilik Bilgilendirme Toplantısı’ semineri düzenlendi. Seminere İl Müftüsü Ali Gülden, Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Vaizler, Din Hizmetleri Uzmanları, İmam Hatib ve Müezzin Kayyımlar katıldı.

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