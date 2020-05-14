Toplama kutusu

SORGUN belediyesi yeni bir uygulama başlatarak, çöp konteynerleri yerini atık toplama kutularını devreye soktu. Geri dönüşüme tam destek vererek, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesindeki çöp konteynırlarının kaldırıldığı bildirildi. Kaldırılan konteynırların yerine ise atık toplama kutuları bırakıldı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Tüm atıkların kaynağında ayrışmasını sağlayan metal-cam, plastik-kağıt, evsel atık kutularının yer aldığı sıfır atık toplama noktaları oluşturduk. Siz değerli hemşehrilerimizin de desteği ile Sorgun her gün daha güzel’’ dedi.