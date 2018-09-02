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Korkutan yangın
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TOMA desteği

AŞAĞI Nohutlu Mahallesinde meydana gelen yangına Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA araçları da müdahale ederek, yangının kontrol altına alınmasında etkin rol aldı.

TOMA desteği

AŞAĞI Nohutlu Mahallesinde meydana gelen yangına Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA araçları da müdahale ederek, yangının kontrol altına alınmasında etkin rol aldı.

02 Eylül 2018 Pazar 23:18
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TOMA desteği

Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan 7 katlı Neva Sitesi'nin terasında meydana gelen yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Kumanda sistemiyle TOMA'yı alevlere odaklayan polisler, yangının kontrol altına alınmasında etkili oldu. Yangın söndürme çalışmalarına Yerköy İtfaiyesi de destek verdi. Binada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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