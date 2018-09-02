TOMA desteği

Aşağı Nohutlu Mahallesinde bulunan 7 katlı Neva Sitesi'nin terasında meydana gelen yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Kumanda sistemiyle TOMA'yı alevlere odaklayan polisler, yangının kontrol altına alınmasında etkili oldu. Yangın söndürme çalışmalarına Yerköy İtfaiyesi de destek verdi. Binada soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.