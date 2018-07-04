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Tol Çarşı’ya yüzde 50 indirim

YOZGAT Belediyesi Tol Çarşı restorasyon ve Beyaz Han iyileştirme projeleri kapsamında esnafa yansıttığı tahakkuk bedelinde yüzde 50 indirime gitti.

Tol Çarşı’ya yüzde 50 indirim

YOZGAT Belediyesi Tol Çarşı restorasyon ve Beyaz Han iyileştirme projeleri kapsamında esnafa yansıttığı tahakkuk bedelinde yüzde 50 indirime gitti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Tol Çarşı’ya yüzde 50 indirim

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Tol Çarşı ve Beyaz Han esnafıyla istişare toplantısı yaptı. Bölge esnafının sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Arslan, iyileştirme ve restorasyon çalışmaları kapsamında, mal sahiplerine belli miktarda tahakkuk yansıttıklarını hatırlattı. Esnafın, miktar konusunda belediyeden talepte bulunduğunu ifade eden Kazım Arslan, “Esnafımızın derdini dinledik, talep ve beklentilerine karşılık olarak tahakkukun yüzde 50’lik kısmından vazgeçtik” dedi.

Başkan Arslan, böylece esnafa belediye olarak ciddi katkı sunduklarına da dikkat çekerek,

“Esnafımız da bizlere teşekkür etti, memnun oldular. Yozgat’ın geçmişini geleceğe taşıyan bir yeri bu çalışmalarımızla yeniden ortaya çıkarmış olduk” diye konuştu.

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