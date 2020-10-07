TOKi’de durmak yok

YOZGAT merkeze yapımı planlanan 643 daireden oluşan TOKİ konutlarının ihalesinin ardından yapılan yer teslimiyle başlayan inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yozgat Merkez Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada yapımı öngörülen 643 konut ve ticaret merkezi ile cami projesinden oluşan TOKİ Konutlarının 5 kat olacağı kaydedildi. Konutların 451’inin 2+1, 192’sinin 3+1 olacağı, inşaatın 2022 yılının Mart ayında tamamlanmasının planladığı bildirildi. Konutların inşaatıyla birlikte altyapı konusunda da kurumlarla görüşmeler yapıldı. Doğal gaz, elektrik, telefon ve internet altyapılarının da konutların tamamlanmasıyla birlikte hazır olacağı bildirildi.