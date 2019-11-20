TOKi yolunda sona doğru

Çayıralan ilçesinde yıllardır çözülemeyen yol problemlerinin başında gelen ve yaklaşık bin 300 metre olan Toki yolunda hafriyat işlemleri tamamlanıyor. Çayıralan ilçesinde süren yol yapımı için Akdağmadeni, Sarıkaya, Yerköy, Şefaatli, Boğazlıyan, Çandır, Uzunlu, Konuklar ve Bahadın belediyelerinden araç desteğinde bulunulduğu belirtildi. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, “Yoğun çalışma programımıza destekte bulunan ilgili belediye başkanlarımıza ve emekçi sürücü kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Codar, adı geçen ilçe ve belde belediyeleriyle yürütülen çalışmaların tamamıyla siyasetten uzak, memleket milliyetçiliği doğrultusunda yapılan bir imece çalışması olduğunun altını çizdi. Codar, “Üç günlük çalışmamızda bin 100 kamyon toprak dolgu yol yapılmıştır” şeklinde konuştu.

