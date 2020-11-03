TOKİ'ye taksit ödeyen vatandaşların mağduriyetleri önlensin

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na durumu ileten Keven, mağduriyetler yaşanmadan ödemelerin ertelenmesini istedi. Keven, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza yaptırılan konutların taksit ödemelerinin Covit-19 salgını sürecinde ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda yaygın bir beklenti bulunmaktadır. Yozgat ve ilçelerinde bulunan TOKİ projelerinden ev alan hak sahipleri ekonomik zorluktan dolayı taksitlerini ödeyemediklerini belirtiyorlar’’ dedi. Keven, Yerköy ilçesinden çok sayıda talebin geldiğini hatırlatarak, yaşanan bu salgın sürecinde vatandaşların TOKİ'ye olan ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini kaydetti. Keven, ‘’Taksitlerini ödeyemeyecek durumdaki dar gelirli vatandaşlarımız evlerinin ellerinden alınacağı korkusuyla tedirgin olmaktadırlar. Bu konuda mağduriyetler oluşmaması için konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da ilettim. Bu konuda mağduriyetlerin acil önüne geçilmelidir” diye konuştu.