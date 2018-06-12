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TOKİ, satışlara başladı

YOZGAT Eski Sanayi Sitesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları içerisinde yer alan 64 adet iş yeri, açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

TOKİ, satışlara başladı

YOZGAT Eski Sanayi Sitesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları içerisinde yer alan 64 adet iş yeri, açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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TOKİ, satışlara başladı

TOKİ tarafından Eski Sanayi Sitesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 64 adet iş yerinin satışa sunulacağını belirten Yozgat Belediye Başkanı Serdar Açıkgöz, iş yerlerinin 28 Haziran Perşembe günü saat 14.00'de Yozgat Kültür Merkezi'nde açık artırma usulü ile satışa sunulacağını söyledi. Esnaf ve yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda şehrin ekonomisine katkı sağlayacak iş yerlerinin inşa edildiğini ifade eden Açıkgöz,"Açık artırmaya katılacak alıcılar, satışa sunulan iş yerlerine yüzde 50 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olacak. İş yerlerinin metre kare birim fiyatı yaklaşık 6 bin TL ve KDV'den açık artırmaya çıkacak. Açık artırma sonrası iş yerleri Ağustos ayında sahiplerine teslim edilecek" dedi.

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