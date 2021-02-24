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TOKİ Saraykent ilçesinde konut inşaatına başladı

TOKİ tarafından Saraykent ilçesinde projelendirilen konutların inşaatına başlanıldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:33
TOKİ Saraykent ilçesinde konut inşaatına başladı

Uygun fiyatlı konut üretimi ile dikkat çeken TOKİ'den Saraykent ilçesinde 158 konutluk yeni proje hayata geçirilmek üzere inşaat çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Saraykent ilçesi TOKİ projesinin ihalesi geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapıldı. Saraykent TOKİ Konutları projesi kapsamında ticaret merkezi de yapılacak. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yapımına başlanılan TOKİ konutları şantiyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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TOKİ Saraykent Ilçesinde Konut Inşaatına Başladı
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