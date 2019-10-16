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TOKİ Konutlarına yol

ÇAYIRALAN ilçesindeki TOKİ Konutlarının yolunun yapımına başlanıldı.

TOKİ Konutlarına yol

ÇAYIRALAN ilçesindeki TOKİ Konutlarının yolunun yapımına başlanıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
TOKİ Konutlarına yol

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, ‘TOKİ’nin zaten yolu vardı, yol ihtiyacı yoktu, yol yapacağına bir fabrika açaydın’ denildiğini, ancak yolun bir medeniyet olması nedeniyle önceliklerinden birisinin de yol sorununu çözmeye yönelik bulunduğunu kaydetti. Başkan Codar, ‘’Toki’de oturan vatandaşımızın kışın çektiği sıkıntıyı kendilerinden başka kimse bilmez ama Belediye Başkanı bilmek zorundadır. Kışın araçla çıkan inemez, inende çıkamaz durumda. Kış gelmeden yeni yolumuzu stabilize durumuna getirip, 2020 yaz ayında da asfaltını atacağız. Yolu da yapacağız, üretime yönelik istihdamda sağlayacağız’’ dedi.

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