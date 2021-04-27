TOKİ konutları yükseliyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yapı devam eden proje ile ilgili olarak Temel Donatı Uygulamalarına başlandığını söyledi. Başkan Öçal, TOKİ tarafından yapımı planlanan yeni konut projesiyle ilgili nicelemerde bulunup, bilgi aldı. Başkan Öçal, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmeye çalışılan TOKİ konutlarının ihalesinin 2020 yılının Eylül ayında yapıldığını hatırlattı. Öçal, TOKİ Konutları projesi kapsamında ticaret merkezi de yapıldığına vurgu yaparak, çalışmaların verilen süre içerisinde tamamlanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.