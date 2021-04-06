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TOKi Konutları yükseliyor

SORGUN İlçesinin Doğankent Beldesi’nde yapımı planlanan TOKİ Konutlarının inşaatı devam ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 00:40
TOKi Konutları yükseliyor

Geçtiğimiz yılın son ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilen TOKİ Konutları inşaatında incelemelerde bulunup, bilgi alan Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur, işçilerin hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını, Kasım ayında konutların hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Başkan Sungur, TOKİ tarafından yapımı sürdürülen 95 konut ve Ticaret Merkezi’nin belirlenen süre içerisinde bitirileceğinin altını çizdi. Başkan Sungur, TOKİ konutlarının ihalesinin yapılmasının ardından yer tesliminin gerçekleştiğini, yüklenici firmanın ihalede yer alan 400 günlük süreden önce inşaatı tamamlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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TOKi Konutları Yükseliyor
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