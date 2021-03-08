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TOKİ Konutları yükseliyor

SARAYKENT ilçesinde inşaatına geçtiğimiz ay başlanılan TOKİ Konutları inşaatı şekillenmeye başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:00
TOKİ Konutları yükseliyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yapımı devam eden TOKİ Konutları inşaatında incelemelerde bulundu, yüklenici firma temsilcisinden bilgi aldı. Başkan Öçal, yapımına başlanılan 2. Etap TOKİ projesinde fore kazık çalışmalarına başlanıldığını, inşaatın süresi içerisinde tamamlanacağını söyledi. Öçal, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan TOKİ projesi ihalesinin geçtiğimiz yıl Eylül ayında yapıldığını hatırlattı. Saraykent TOKİ Konutları projesinde ticaret merkezinin de bulunduğunu bildiren Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, yapımı devam eden TOKİ konutlarının ilçedeki konut sorununa da uzun kısa ve orta vadede çözüm olacağını, ilçenin çehresini değiştireceğini anlattı.

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TOKi Konutları Yükseliyor
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