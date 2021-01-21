TOKi Camisinin Kubbesi yenilendi

Sorgun ilçesi Ahmetefendi Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları yanına yaptırılan cami inşaatı 2017 yılında tamamlanarak ibadete açıldı. 480 konutun bulunduğu TOKİ’de vatandaşların kendi olanaklarıyla yaptırdıkları derme çatma bir yerde ibadet yaptıkları, bunun yerine yeni bir cami yaptırıldığı kaydedildi. TOKİ tarafından yaptırılan camide yaklaşık 600 kişinin aynı anda ibadet edebildiği kaydedildi. Müftülük, caminin çevre düzenlemesiyle birlikte kubbelerini de yeniledi. •Seyfettin Sağlam•