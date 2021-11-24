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TOKİ başvuruları başladı

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesi Belediye Başkanı Doğan Sungur, TOKİ konutları satış başvurularının başladığını bildirdi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:49
TOKİ başvuruları başladı

 Sungur, 22 Kasım Pazartesi günü başlayan başvuru işlemlerinin 2 Aralık Perşembe gününe kadar süreceğini belirtti. Amaçlarının beldeyi her yönüyle yaşanılabilir bir konuma getirmek olduğunu ifade eden Sungur, "Mart ayında yapımına başlanan 96 TOKİ konutunun yapımında sona gelindi ve satışlar başladı. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın 2 Aralık Perşembe gününe kadar Ziraat Bankası şubelerine 2+1 daireler için bin lira, 3+1 daireler için 2 bin lira başvuru bedeli ödemeleri gerekmekte" dedi. (aa)

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