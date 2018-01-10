Tokat'a hazırlanıyorlar

Ligin ikici yarısının ilk haftasında zir ve mücadelesi veren Çorum Belediye Gençlikspor takımını 3-0 yenerek Yozgat’a dönen Sorgun Belediyespor, hafta sonu Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sorun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, Pazar günü ligin güçlü ekiplerinden Çorum Belediye Gençlikspor ile oynadıkları müsabakada çok iyi performans sergileyerek kazandıklarını hatırlattı.

Yeni oyuncuların gösterdiği performanstan da çok memnun olduğunu vurgulayan Arslan, ‘’Güçlü rakibimizi 3-0 yenmesini başardık. Şimdi sırada Tokat Belediye Plevnespor var. Bu maçın hazırlıklarına başladık ve rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndermek için çok çalışacağız’’ dedi.