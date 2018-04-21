Tohumlu mektup

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yozgatlı vatandaşlara PTT aracılığıyla gönderdiği mektup ile Yozgat’ta yapılan hizmetleri anlattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duygu ve düşüncelerini yansıttığı mektubu ailelere ulaştırdı. Bakanlık tarafından gönderilen mektupta özel poşet içerisinde yer alan kara çam tohumlarının da toprakla buluşturulması talep edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her aileye ayrı ayrı seslenerek, bakanlığın 2023 vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlatırken “Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim” kampanyası kapsamında vatandaşların zarf içerisindeki tohumları toprakla buluşturmasını istedi.