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Tohumlu mektup

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yozgatlı vatandaşlara içerisinde karam çam tohumu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı mektup gönderildi.

Tohumlu mektup

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yozgatlı vatandaşlara içerisinde karam çam tohumu bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı mektup gönderildi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Tohumlu mektup

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Yozgatlı vatandaşlara PTT aracılığıyla gönderdiği mektup ile Yozgat’ta yapılan hizmetleri anlattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duygu ve düşüncelerini yansıttığı mektubu ailelere ulaştırdı. Bakanlık tarafından gönderilen mektupta özel poşet içerisinde yer alan kara çam tohumlarının da toprakla buluşturulması talep edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her aileye ayrı ayrı seslenerek, bakanlığın 2023 vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlatırken “Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim” kampanyası kapsamında vatandaşların zarf içerisindeki tohumları toprakla buluşturmasını istedi.

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