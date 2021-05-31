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TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Endüstriyel Kenevir alanında ‘İhtisas Üniversitesi’ ilan edilmesinin ikinci yılında, Yozgat’ta sadece 3 çiftçinin 11,6 dekarlık alanda kenevir ekimi yapmasına izin verildi. Yozgat Bozok Üniversitesi ise, Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesindeki uygulama alanlarına kenevir bitkisi dikimi yaptı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:07
TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Türkiye’de Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşma yetkisinin Yozgat Bozok Üniversitesi’ne verilmesinin ikinci yılında, üniversitenin kendi alanlarına yaptığı ekimler dışında il genelinde sadece 3 çiftçiye ekim izni verildi.
Uyuşturucu madde hammaddesi olarak kullanılması nedeniyle kontrollü ekilebilen kenevir bitkisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapıldı. Türkiye’nin önemli tarım bölgeleri arasında yer alan Yozgat ile birlikte İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Kayseri, Malatya ve Rize'de kenevirin ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla gerekli izinler alındıktan sonra ekimler serbest bırakıldı. Önceki yıl, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne de Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşması için yetki verildi. Türkiye’nin tek ihtisaslaşma yetkisine sahip üniversitenin yer aldığı Yozgat’ta üniversitenin kendi uygulama sahaları dışında sadece 3 çiftçinin toplamda 11,6 dekarlık tarım alanına kenevir ekimi izni verildi. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinin Ovakent Beldesinde 2 dekar, Çekerek ilçe merkezinde 1,6 dekar, Kadışehri ilçesi Kabalı köyünde de 8 dekar alanda alana lif-tohumu toprakla buluşturuldu. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat merkez ve Boğazlıyan ilçesindeki uygulama alanlarına da kenevir tohumu ekimleri yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Yozgat’a ve Üniversite’ye marka değeri katacak en önemli adımın ihtisaslaşma süreci olduğu düşüncesinden hareketle Üniversitemizin ‘İhtisas Üniversitesi’ olma hedefini ortaya koymuştuk. Yükseköğretim Kurumumuz tarafından ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ‘İhtisaslaşan Üniversite’ olduk. Endüstriyel kenevir alanında çalışmalarımız devam ediyor. Kenevir bitkisinin ekonomiye kazandırılması, endüstriyel değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesi için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz’’ dedi. Karadağ, kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşan üniversitenin merkez kampüsü yerleşkesi ile birlikte Boğazlıyan ilçe yerleşkesinde iki çeşit kenevir tohumunun deneme ekimlerinin yapılıp, takibinin yapıldığını sözlerine ekledi. (HABER MERKEZİ)

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TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞTU
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