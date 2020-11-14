TOHUMLAR TESLiM EDiLDi

YOZGAT il genelinde 245 bin Büyük, 340 bin küçükbaş hayvan sayısı ile 22 bin 763 hayvan işletmesiyle büyük bir potansiyelin bulunduğu, besicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere devreye giren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, temin ettiği Macar Fiğ tohumunu talepte bulunan çiftçilere teslim etti. Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat il genelindeki hayvan potansiyelinin harekete geçirilmesi için birçok projeye imza attıklarını bildirdi. Özkaya, hayvancılıkta yem giderlerinin düşürülmesinin öncelikleri arasında ilk sırada yer aldığına vurgu yaparak, üreticilerin kendi kaba yem ihtiyaçlarını karşılamaları için bakanlığın bu yıl bahar döneminde 16 ton yonca tohumu dağıtımı gerçekleştirdiğini hatırlattı. Özkaya, ‘’İlimizde, Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme projesi kapsamında çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz, ilçemiz ve köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda, gübreleme, suni mera tesisi yapmak, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için otlatmaya başlama, bitirme tarihlerine riayeti sağlamak, otlatmayı otlatma kapasitesine uygun olarak yapmak gibi çalışmalarımız devam ediyor. Otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurmak, meraya olan aşırı baskıyı kaldırmaya çalışıyoruz. Kaba yem üretimini artırmak üzere tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanını ve birim alana olan verimi yükselterek hayvanların kaba yem açığını gidermek suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünü gidermek, bu işlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim yapmak üzere bu çalışmalarımızı da sürdürüyoruz’’ dedi. Özkaya, 2020 yılı sonbahar döneminde TİGEM'den yüzde 75 devlet katkılı yüzde 25 çiftçi katkılı 110 ton Macar fiğ tohumu alınarak, Yozgat merkez ve ilçelerdeki çiftçilere teslim edildiğini bildirdi. Özkaya, Akdağmadeni ilçesine 16 ton, Aydıncık’a 5 ton, Boğazlıyan ve Çandır’a 3’er ton, Çayıralan ve Yenifakılı ilçelerine 2’şer ton, Yozgat Merkez ve Çekerek ilçesine 12’şer ton Kadışehri’ne 5 ton, Sarıkaya’ya 16 ton, Sorgun’a 14 ton, Yerköy ve Şefaatli’ye 10’ar ton tohum İlçe Müdürlüklerine teslim edildi. Yaklaşık 11 bin dekar alanda Macar Fiğ yem bitkisi ekimi yapılarak, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi.