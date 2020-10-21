TOHUMLAR DEPOLANDI

TÜRKİYE’nin en fazla hububat ve bakliyat üretiminin yapıldığı Yozgat’ta hasat sonrasında il genelinde kurulu selektörlerden geçirilen ürünler, önümüzdeki sezon tohum olarak ekimi yapılmak üzere depolara kaldırıldı. Hasadı tamamlanan hububat ve bakliyat ürünlerinin bir bölümü selektörden geçirilip, eleme ve ilaçlamaları yapılıyor. Hububat ve bakliyat ürünlerinde tohumluklarını kendi imkanlarıyla hazırlamak isteyen çiftçiler, tohum olarak kullanacak ürünün normal ürünlerden daha erken toplandığını bildirdiler. Tohumluk buğdayın piyasa fiyatının çok yüksek olduğunu da bildiren bölge çiftçisi, bu nedenle kendi tohumlarını kendilerinin hazırlamayı tercih ettiklerini belirttiler. Yozgat il genelinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kontrolünde toplamda 105 selektör bulunuyor. Bu selektörlerden 19’u Yozgat merkeze bağlı köylerde çiftçiye hizmet veriyor. Akdağmadeni ilçesinde 7, Aydıncık’ta, Çandır, Çekerek, Kadışehri ilçelerinde birer selektör faaliyet gösteriyor. En fazla selektör Boğazlıyan ilçesinde bulunuyor. Boğazlıyan’da 20 selektör bulunurken, Çayıralan’da 3, Saraykent’te 2, Sarıkaya’da 12, Sorgun’da 11, Şefaatli’de 8, Yenifakılı’da 6, Yerköy’de ise 12 selektör hizmet veriyor. Tarım müdürlüğü kontrolündeki selektörler dışında Ziraat Odaları ve özel sektör tarafından kurulan selektörler de faaliyetini sürdürüyor. Sorgun ilçesinde kurulan selektör saatte 10 ton eleme kapasitesine sahip. Yaklaşık bir milyon 500 bin liraya mal olan selektörde toz ve sıvı ilaçlama yapılabildiği, buğday, arpa, fiğ, yonca, aspir, mercimek, nohut ve fasulye elenebildiği bildirildi.

YENİ YATIRIMLAR

Yozgat’ta yeni selektörlerin, Tarım Bakanlığı’nın sertifikalı tohumluk kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yeni selektör kurulumu devlet eliyle yapılmadığı, buna karşılık, hazırlanan projeler doğrultusunda eleme ve paketleme tesislerinin devreye sokulmaya başlandığı bildirildi. Yozgat Merkezde, ‘Kop ile birlikte temiz tohum güvenli gelecek’ ve ‘Kop ile tohum yönetimi’ projesi, Sorgun ilçesinin Doğankent Beldesi’nde ise ‘KOP ile tarladan sofraya bakliyat paketleme’’ projesi kapsamında, paketleme ve eleme tesislerini devreye sokulacağı kaydedildi.