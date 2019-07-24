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Tohum Bankası kuruluyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için ‘Tohum Bankası’ oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tohum Bankası kuruluyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için ‘Tohum Bankası’ oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Tohum Bankası kuruluyor

Karadağ, Bozok Üniversitesini 3 yıl sonra bulunduğu yerden en az 10 kat ileriye gitmiş bir üniversite olarak hayal ettiğini belirtti. Karadağ, "Öncelikli hedefim, misyon farklılaşmasına uğrayan bir üniversite hayal ediyorum. Bir alanda ihtisaslaşan bölgesine katkı sunan, ayakları yere basan bir proje, bölgenin kalkınmasına öncülük edecek, ülkesine katkı sunacak belki de iddialı bir söz ve şehrin demografik yapısını değiştiren geri göçün olacağı proje hayalim var" dedi. Üniversite olarak bölgedeki yerli tohumları geleceğe aktarmak için ‘Tohum Bankası’ oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Karadağ, "Tohum, stratejik bir durum. Türkiye'de artık bu konuda bir farkındalık oluştu. Yerli tohumlarımızı geleceğe aktarmak için tohum bankası oluşturmak istiyoruz. Eğer burada orta ölçekli bir tohum bankasını oluşturabilir, altyapısın sağlar ve hayata geçirebilirsek hem üniversitemiz, hem ilimiz hem de ülkemiz için önemli bir çalışma yapmış oluruz. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Bozok üniversitesi
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