Toç Bir-Sen'de Koç güven tazeledi

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, bazı kurum ve kuruluş müdürleri, Toç Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, Türkiye Oman Mühendisleri Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kara, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, sendika temsilcileri ve üyeler katıldı. Yozgat Şube Başkanı Kamil Koç, tek aday olarak katıldığı Genel Kurullarında 442 üyenin desteğini alarak güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Şube Başkanı Kamil Koç, beş yıl önce ilk genel kurullarını gerçekleştirdikleri dönemde yaşadığı heyecanın aynısını şimdide yaşadığını söyledi. Toç Bir Sen Yozgat Şube başkanı oyduğu dönemde yazdığı şiiri de katılımcılar ile paylaşan Kamil Koç, kendisine bu görevi layık gören herkese teşekkür etti. Kamil Koç’un konuşmasının ardından, TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Türkiye Orman Mühendisleri Odası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kara, Toç Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

